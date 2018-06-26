Во Львове продают "мягкого" Гитлера

Во Львове на Украине на сайте объявлений появилось предложение о продаже «уже использованной» мягкой игрушки в виде Адольфа Гитлера.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что в украинском городе Львов стали продавать детские игрушки в виде фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Такое объявление появилось на известном украинском интернет-сайте, как сообщает издательство «Украина.ру».

По словам журналистов, некий житель города Львов предложил покупателям приобрести у него мягкую игрушку, которой ранее «уже пользовались».

Стоит отметить, что пользователи сети Интернет также обратили внимание на своеобразную подпись «великий вождь» под названием мягкого изделия.

Напомним, что вопрос нацизма является одной из «горячих» тем на западе Украины. Так в недавнем времени школьная учительница Марьяна Батюк была уволена из местной школы за то, что поздравила «великого вождя» с днем рождения.