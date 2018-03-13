В Киеве бывший боксер насмерть сбил 10-летнюю девочку

В Киеве водитель внедорожника Hummer насмерть сбил девочку. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, где мама с ребёнком пересекали пешеходный переход.

Семья девочки приехала в украинскую столицу из Москвы. Мама с ребёнком переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В это время водитель джипа нарушил правила дорожного движения, промчавшись на «красный». Владелец авто сбил десятилетнюю девочку, протащив её еще 50 метров.

Правонарушитель попытался скрыться с места преступления, однако сотрудники полиции успели догнать его и задержать. Ребёнок, попавший под колёса, получил значительные травмы не совместимые с жизнью. Прибывшие сотрудники медицинского учреждения констатировали смерть девочки.

Нарушителем дорожного движения оказался бывший боксер Кирилл Островский. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.