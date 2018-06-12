В Хакасии на реке Она перевернулся катамаран с шестью людьми

Отмечается, что одному мужчине удалось выбраться на берег, всех остальных сейчас разыскивают спасатели. Для поисковой операции планируют привлечь вертолет МИ-8.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что накануне во время сплава по горной реке Она в Таштыпском районе Хакасии опрокинулся катамаран с группой людей. По предварительным данным, в катамаране находились шесть человек, среди которых двое детей. Одному мужчине удалось задержаться в катамаране, его прибило к берегу, где он провел больше суток в ожидании спасателей.

Отмечается, что мужчина хотел спасти женщин, однако не смог их удержать. Всех остальных пропавших сейчас разыскивают спасатели. К месту происшествия уже направился вертолет МИ-8, который будет осматривать поверхность реки с высоты, чтобы ускорить спасительную операцию.

Напомним, вечером 11 июня прогулочный катамаран столкнулся с баржей под Волгоградом. В результате произошедшего погибли 11 человек, еще пятеро получили травмы.