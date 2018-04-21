Более 300 живых и мертвых кур-несушек заметили в лесу Рязанской области

25 июля птиц заметили жители Ермишинского района, забредшие в чащу за грибами. Об таинственной колонии они рассказали местным СМИ.

Грибники из Рязанской области заметили множество кур несушек в сотне метрах от шестого километра автомобильной дороги "Высокое-Прундас". Они насчитали более 300 особей. Некоторые скончались и лежат среди сородичей. При этом немало кур обживаются в лесу и несут яйца в импровизированных гнездах под деревьями.

Очевидцы испугались угрозы птичьего гриппа в районе. Поэтому тут же обратились в правоохранительные органы. К месту гнездовья прибыли полицейские, которые оберегают кур от внешнего вмешательства. Пока представители власти не могут даже предположить, откуда несушки взялись посреди рязанского леса. Да ещё и в таком количестве.