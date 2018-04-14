В Сергиев Посаде девушки жестоко избили соперницу и сняли это на видео

Видео жестокого избиения девушки оказалось в социальных сетях во вторник, 24 июля. В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники полиции.

Как стало известно, в Сергиев Посаде компания девушек решила устроить самосуд над своей знакомой, которая, судя по комментариям, "перешла дорогу" одной из них. Все происходящее мстительницы снимали на видео, а затем опубликовали его в социальных сетях. На кадрах видно, что одна из девушек держит свою жертву за волосы, другие же избивают ее по лицу и голове ладонями, а затем начинают пинать ногами.

Отмечается, что девушки бьют свою соперницу и упрекают ее в том, что она завязала отношения с кем-то из парней обидчиц.

Сразу же после того, как ролик появился в социальных сетях, им заинтересовались правоохранительные органы. В настоящий момент они устанавливают всех, кто был причастен к избиению, ведется разбирательство. По факту проверки будет принято процессуальное решение.