Сызранский росгвардеец в выходной предотвратил кражу золота на 200 тысяч

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября в одном из торговых центров. Об этом рассказала пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Прапорщик Вадим Душухин проводил свой выходной вместе с семьей. Горожане зашли в торговый центр. Во время прогулки по магазинам сызранский росгвардеец заметил правонарушение в ювелирном павильоне - мужчина незаметно для сотрудников взял лоток с дорогостоящими украшениями и засунул под рубашку с намерением вынести добычу.

Однако Вадим Душухин остановил подозреваемого и предотвратил кражу. Схватив предполагаемого вора, он приказал работникам ювелирной лавки вызвать наряд Росгвардии, нажав кнопку тревоги. Вскоре подозреваемого передали на поруки полиции. Правоохранители возбудили против 39-летнего уроженца Тольятти уголовное дело по признакам кражи. Они выяснили, что общий объём едва не украденного золота составил примерно 200 тысяч рублей. Прапорщика собираются наградить.