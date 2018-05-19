В Украине за лозунг «Слава Украине» во время боя Усика ветерану АТО сломали челюсть

Мужчина вместе с товарищами смотрел бокс в одном из баров в городе Черкассы. Участник АТО громко поддерживал боксера Усиками проукраинскими лозунгами, а затем началась драка.

Как сообщается, в Украине ветеран АТО кричал лозунг «Слава Украине» и попал в потасовку, где ему сломали челюсть. О происшествии в своем Facebook рассказал один из очевидцев. Он заявил, что участник боевых действий пострадал от лидера политической партии «Национальный корпус» Дмитрия Кухарчука. Данная партия является подразделением батальона «Азов», на который в РФ возбуждено уголовное дело.

Сам Кухарчук решил прояснить ситуацию и написал, как ситуация развивалась на самом деле. Так, он и его товарищи сидели в баре и смотрели бой Усика. Рядом с ними была компания нетрезвых мужчин, которые кричали «Слава Украине». По словам Кухарчука, выкрикивать такие лозунги в питейном заведении еще и в пьяном виде – неприемлемо.

Когда Кухарчук вышел на улицу, там он увидел, как «двухметровый амбал» приставал к его другу. «Амбал» не мог понять, почему компания сидела тихо и не кричала лозунгов. Завязалась потасовка. В итоге, Кухарчук решил разнимать дерущихся и оттаскивать своего друга. Так, ветеран АТО начал оскорблять партию и батальон Кухарчука, после чего получил удар в челюсть, из-за чего она оказалась сломанной. «Обидчик» Кухарчука лежит в больнице, полиция ведет разбирательства. Сам Кухарчук готов извиниться перед ветераном АТО.