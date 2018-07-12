Хакеры требуют от «Домодедово» биткоины за невмешательство в работу аэропорта

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» подтвердили информацию о том, что неизвестные угрожают работе компании. Угрожающие письма приходят на электронный адрес организации, который находится в открытом доступе. Злоумышленники заявляют, что совершат хакерский налёт на систему безопасности аэропорта и доберутся до навигационной системы, тем самым навредят работе компании.

Самое интересное, что шантажисты не требуют по старинке наличные в иностранной валюте, злоумышленники заявили, что «Домодедово» сможет обезопасить себя, только заплатив сотни биткойнов. В противном случае нападение произойдёт уже в эти выходные. Видимо, преступники захотели сорвать большой куш, так как одна единица криптовалюты стоит чуть больше полумиллиона рублей. Однако служба безопасности аэропорта утверждают, что угрозы им приходят регулярно. Чаще всего угрожают по телефону, и заявляют об заминированных самолётах или об взрывных устройствах в самом здании. Всю информацию тщательно проверяют, но чаще всего она оказывается ложной. Данный случай не представляет никакой угрозы для пассажиров и сотрудников аэропорта. У сотрудников давно разработан сценарий действий в подобных ситуациях.