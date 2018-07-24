Обвиненный сотрудник ярославской колонии написал явку с повинной

Надзиратель ярославской колонии признал свою вину в избиении заключенного. Сегодня суд изберет меру пресечения сотрудникам исправительной колонии, причастным к издевательствам над Евгением Макаровым.

Старший инспектор ИК-1 Максим Яблоков признал свое участие в избиении заключенного. Во время судебного заседания адвокат попросил судей предъявить явку правонарушителя с повинной. Защитник обвиняемого всеми силами пытался добиться для своего подзащитного более мягкого наказания.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых работников ярославской колонии, причастных к избиению Евгения Макарова. Против них было возбуждено уголовно дело за превышение должностных полномочий.

Евгений Макаров подавал жалобу на избиение еще в 2017 году. Однако следователь СК отклонил её, отказавшись возбуждать уголовное дело. Глава Следственного комитета принял решение об увольнении сотрудника.