В Иркутске пьяного лихача остановили выстрелами по колесам

Мужчина на «Жигулях» отказался остановить свою машину, после чего полицейские устроили за ним погоню. В итоге, задержать пьяного ночного лихача удалось лишь после применения табельного оружия.

В ночь на 25 июля в Иркутске мужчина на автомобиле «ВАЗ-21074» двигался по улице Сурнова на большой скорости. Сотрудники ГИБДД заметили лихача и потребовали, чтобы тот остановился. Однако, мужчина проигнорировал сигналы полицейских и прибавил скорость. Правоохранители начали погоню, во время которой лихач несколько раз допустил нарушение ПДД. Мужчина ехал против движения по полосе, где езда осуществляется лишь в одностороннем движении.

Езда мужчины могла кому-то навредить. Поэтому, правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Лихача остановили лишь выстрелами по колесам. Машина мужчины оказалась заблокирована, его задержали. Лихач отказывался подтвердить свою трезвость. Полицейские предполагают, что водитель «Жигулей» был пьяным, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. 23-летний водитель является жителем деревни Херетин в Боханском районе. У мужчины уже есть судимости. Против него составили сразу 5 административных протоколов, сейчас он находится в спецприемнике.