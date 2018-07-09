Подались в монастырь: Спасенные из пещеры в Таиланде дети станут буддистскими монахами

Церемония торжественного посвящения состоялась в монастыре провинции Чианграй. Дети приняли в дар желто-оранжевую одежду монахов и плошки для сбора подаяний.

Как стало известно, дети, которые были спасены из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками буддистского монастыря. Церемонию посвящения прошли не все мальчики, один из футболистов является приверженцем другой веры, поэтому на мероприятии он был только гостем.

Тренер детей, который вместе с ними оказался «заложником» злополучной пещеры, еще в детском возрасте прошел послушничество. Поэтому, в буддистском монастыре его посвятили в монахи. Так, дети из затопленной пещеры «подались в монастырь» после своего спасения из заточения. Уже 3 августа юные футболисты перейдут в сан монахов. Церемонию посвящения детей в послушники буддистского монастыря посвятили морскому пехотинцу Саману Гунану. Он погиб по время операции по спасению школьников из пещеры.

Как известно, история с затопленной пещерой в Таиланде началась 23 июня. Дети вместе с тренером отправились на прогулку, внезапно начался дождь. В итоге, пещера оказалась затоплена, а выход завалило камнями. Детей и тренера нашли 3 июля, спустя 10 дней после их пропажи. Юные футболисты находились в 4 километрах от выхода. Дайверы устроили масштабную спасательную операцию и смогли вызволить всех футболистов и их тренера.