В Саратове "десятка" провалилась колесами в огромную яму на перекрестке

Водитель не разглядел в луже опасную дорожную ловушку. Очевидцы происшествия рассказали подробности в социальных сетях.

Как пишут жители Саратова, легковушка "ВАЗ-21010" частично провалилась под асфальт на перекрестке улиц Соляной и Чернышевского. Автомобиль пытался повернуть, однако колеса "десятки" упали в яму и застряли там.

Водитель не смог вытащить машину из огромного провала самостоятельно. Он обратился к дорожной службе и вызвал эвакуатор. Спецавтомобиль успешно вытащил "десятку", которая существенно пострадала. На фотографии видно, что рабочие при ремонте дороги установили возле поврежденного участка небольшое деревянное заграждение в виде решетки около метра шириной. Однако пострадавший водитель заехал с другой стороны и мог конструкцию не заметить.