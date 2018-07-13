В Перу брат и сестра взорвали больницу в отместку за халатность врачей

Ленин и Клаудия Бенитес сами пострадали при взрыве. Об этом 24 июля написало агентство EFE, ссылаясь на Национальную полицию.

Правоохранители пришли к выводу, что 40-летний брат и 44-летняя сестра намеренно взорвали больницу. По предварительным данным, они принесли на территорию медучреждения два рюкзака со взрывными устройствами. Одно Бенитесы оставили на парковке, а второе спрятали в подвале лаборатории. В результате произошел сильный взрыв, который сильно травмировал 20 человек и самих подозреваемых. Ленин и Клаудия госпитализированы в тяжелом состоянии.

По версии следствия, они пошли на столь радикальный шаг в отместку врачам, которые могли загубить их маму из-за профессиональной халатности. Накануне инцидента брат предполагаемых террористов подал властям Перу официальную жалобу, согласно Кодексу по защите прав потребителей. Мужчина обвинил руководство больницы в смерти матери из-за врачебной ошибки. Не получив ответа на документ, другие члены семьи решились на радикальные меры.