Власти Амурской области сообщили, что ущерб от паводка превысил 1 млрд рублей

В Амурской области подсчитали урон, который жителям принесла непогода. Больше всего пострадали владения сельских жителей и дорожно-транспортные развязки. Администрация не может назвать точную сумму ущерба, так как из-за размытых дорог, до некоторых районов области невозможно добраться.

Проведя удалённую оценку ситуации в Амурской области, специалисты утверждают, что примерная сумма ущерба составит 1,2 миллиарда рублей. Больше остальных пострадал Мазановский район. Там затопило 27 жилых домов. Власти утверждают, что после детальной оценки жителям выплатят компенсации до 70 тысяч рублей. Однако дома это не самая большая проблема. Вышедшие из берегов реки затопили 126 тысяч гектаров засеянной земли, некоторые местные жители не смогут в этом году оправиться от таких потерь, многие потеряли скот, урожай на огородах. Как только «большая вода» покинет регион, коммунальным службам предстоит объёмная работа по восстановлению дорожно-транспортных развязок. В результате паводка пострадали 35 километров дорог и несколько мостов.

На прошлой недели администрация Амурской области приняла решения о введение режима ЧС.