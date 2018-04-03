Стало известно, почему в метро Санкт-Петербурга не сработала вторая бомба

Трагедия в Санкт-Петербуржском метрополитене произошла более года назад, но обстоятельства инцидента продолжают открываться. Так генерал-майор следственного комитета Сергей Голкин сообщил, что 3 апреля прошлого года террорист планировал два взрыва.

Сначала преступник установил взрывные устройство на станции метро «Площадь Восстания». Злоумышленник планировал привести в действие бомбу на безопасном расстоянии, после чего подорвать ещё один снаряд. Однако план террориста не сработал, так как устройство не взорвалось, когда преступник вернулся к оставленной бомбе, чтобы разобраться в чём причина, её уже обнаружили сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, взрыв не произошёл из-за ошибки в конструкции взрывного механизма. Злоумышленник отказался от первой части плана, сел в вагон метро и там совершил террористический акт. 3 апреля лишились жизни 16 человек, в том числе и сам подрывник. Около сотни людей пострадали. Расследование преступления продолжается до сих пор в Москве.