Соседи семьи погибшей в Серпухове Вайды организовали на месте трагедии мемориал

Соседи погибшей 5-летней Вайды решили организовать во дворе трагедии мемориал. В это время родители малышки вылетели с Серпухова, чтобы похоронить погибшую на исторической родине.



Сегодня, 24 июля, к родным маленькой Вайды и соседям семьи приехали сотрудники посольства Таджикистана и СК столицы. Правоохранители сообщили, что подозреваемый в лишении жизни девочки находится под арестом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Родители погибшей вылетели из столичного аэропорта на родину старших родственников, где малышку похоронят. Сообщается, что Вайда быластаршим ребёнком в многодетной семье.

Соседи родных погибшей решили организовать мемориал во дворе, где произошла жуткая трагедия. Люди вынесли фото погибшей, детские игрушки и зажгли свечи на площадке, откуда Вайда навсегда вышла с 27-летним убийцей.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый ранее издевался над своей девушкой. По словам жертвы злоумышленника, она ушла от него после первого избиения, однако мужчина еще долго преследовал девушку. Сообщается, что мужчина получал образование в коррекционном классе. В связи с этим полицейские предполагают, что подозреваемый страдает психическим заболеванием.