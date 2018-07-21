"Горячая" полиция: В Красноярске полисвумен поделилась пикантными фото

Сотрудница полиции из Красноярска шокировала общественность своим неподобающим поведением на просторах социальной сети. Девушка опубликовала в Instagram откровенные фотографии.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что в Красноярске сотрудница полиции выставила провокационные фотографии в Instagram, которые привели к громкому скандалу. Все дело в том, что на них девушка позирует в пикантных позах.

Общественность была возмущена таким непристойным поведением, поскольку в профиле можно найти фотографии, где девушка одета как в служебную форму, так и в откровенное белье в компании своей подруги. Стоит отметить, что многие люди нашли эти действия оскорблением чести российской полиции и потребовали от блондинки либо «надеть трусы», либо уволиться и сменить род деятельности.

«Вам явно чего-то не хватает в этой жизни», «Не позорьте форму и своих коллег», «Как вам не стыдно, вы же сотрудник полиции», - писали разгневанные люди в комментариях.

Однако нашлись и те, кому пришлось по душе такое откровенное поведение. Защитники высказались, что если девушка красивая и фигура позволяет, то «грех прятать».