Пострадавший в Эймсбери сожалеет, что подарил найденный флакон с отравой своей подруге

Чарли Роули раскаивается из-за того, что флакон с нервнопаралитическим средством попал в руки к его подруге от него. Мужчина думал, что обнаружил духи, об опасности он даже не подозревал.

Как известно, отравленного в Эймсбери мужчину уже привели в сознание, он уже покинул больницу. Столь скорому выздоровлению удивился даже его брат. Сам Чарли Роули понемногу вспоминает события того злополучного для него дня.

Так, флакон с отравой мужчина нашел. Он решил, что ему посчастливилось обнаружить духи. Флакон Роули презентовал своей подруге Дон Стерджес. 44-летняя женщина приняла «подарок» от своего 45-летнего друга. Стержес распылила жидкость из флакона на свое запястье. По словам Чарли Роули, сосуд с отравой потом оказался в его руках.

Флакон треснул, жидкость выплеснулась. В итоге, мужчина и его подруга оказались в больнице. Женщина не выжила, а вот Роули спасти удалось. Теперь он сожалеет, что подарил тот флакон подруге. Мужчина приносит свои соболезнования семье погибшей.