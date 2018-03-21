Бывшая девушка убийцы 5-летней девочки из Серпухова рассказала об угрозах и избиениях с его стороны

Она отметила, что он угрожал убить ее при ребенке, а также сыпал угрозами в адрес самого малыша. Об этом она рассказала во время общения с журналистами.

Представители СМИ решили пообщаться с бывшей девушкой убийцы и насильника 5-летней девочки из Серпухова, чтобы она поделилась подробностями его жизни. Девушка отметила, что он всегда был неадекватным, избивал ее и даже угрожал убийством. По словам бывшей девушки убийцы, когда-то домой он принес полный рюкзак марихуаны. Она отметила, что решила его убрать, потом он вернулся и стал допытываться, куда девушка дела рюкзак, стал угрожать и пытался придушить. Ей даже звонили его друзья и просили, чтобы она по-хорошему вернула ему траву, чтобы он ничего с ней не сделал.

Это было не первый раз, когда бывший возлюбленный угрожал девушке. Он угрожал ей убийством, если она не встретится с ним, что она больше никогда не увидит своего ребенка. Как-то раз на улице он даже ударил ее по лицу прямо перед ребенком, однако самому малышу ничего не сделал.

Стоит отметить, что убийцу и насильника 5-летней девочки из Серпухова уже доставили в суд, следствие просит его арестовать, идет заседание.