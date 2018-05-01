Ольга Бузова попала в аварию с фурой на МКАД

В машину звезды «Дом-2» въехал большегруз. Сама звезда на момент аварии находилась за рулем своего авто марки Mercedes-Benz.

Как сообщается, Ольга Бузова попала в ДТП. На МКАД ее машина «встретилась» с большой фурой. Снимками с места аварии уже поделилось одно из популярных изданий. Причины аварии пока не известны.

По данным, сама Бузова, попавшая в ДТП с фурой, получила травмы. Однако, ушибы не столь велики. По данным СМИ, с Ольгой Бузовой все в порядке. А вот автомобиль звезды был серьезно помят, иномарка нуждается в дорогостоящем ремонте.

Ольга Бузова не первый раз попадает в аварию. В 2016 году она уже становилась фигуранткой ДТП. Тогда Бузова врезалась в столб из-за сколькой дороги. Если в тот раз причиной аварии стал гололед, то что стало поводом для ДТП в этот раз – пока никто не сообщает. По данным, Бузова находится в шоковом состоянии. Она ехала из своего ресторана BUZFood на съемки очередного выпуска шоу «Дом-2». Вполне вероятно, что из-за ДТП процесс съемок будет сорван, ведь Бузова может опоздать.