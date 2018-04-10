Пенсионерка продавала опасную детскую одежду на рынке Курска

59-летняя женщина продавала детские джинсы и футболки, зная, что материал одежды опасен. Против нее возбудили уголовное дело.

В СУ СКР по Курской области рассказали, что в начале июня пенсионерка торговала опасной детской одеждой в одном из торговых павильонов города. Женщина реализовывала джинсовые штаны и футболки, предназначенные для детей до 6 лет. Ее товары были взяты на проверку, в ходе которой эксперты намеревались выяснить, соответствует ли детская одежда нормам и требованиям. Материалы для тааких товаров должны быть безопасными, их химический состав должен соответствовать нормам. Однако, эксперты выявили не столь положительные результаты.

Проверка выявила, что пенсионерка торговала на вещевом рынке одеждой, изготовленной из некачественных и потенциально опасных материалов. Из-за таких товаров у детей могли возникнуть проблемы со здоровьем.

По данным, пенсионерка знала об опасности своих товаров, но торговать ими не переставала. Против нее уже инициировали возбуждение уголовного дела, сейчас специалисты продолжают проверки и ведут расследование.