Глава СК сообщи о передаче дела заключенного, избитого в колонии, в центральный аппарат

Глава следственного комитета Александр Бастыркин передал дело об избиении заключенного в колонии №1 Ярославской области в центральный аппарат ведомства. Стало известно, что следователь СК, отказавшийся возбуждать уголовное дело по факту происшествия, был уволен.



Заключенный, пострадавший от рук сотрудников исправительной комиссии, ранее заявлял о применении насилия. Жалоба поступила вподразделение ведомства еще в 2017 году. Однако следователь, принявший заявление, отказал потерпевшему возбужденииуголовногодела.Александр Бастыркин потребовал дать жесткую оценку действиям бывшего следователя СК и его руководства в целом.

23 июля представители следственного комитета сообщили о задержании шестерых сотрудников учреждения, причастных к избиению. Остальные правонарушители разыскиваются сотрудниками правоохранительных органов. Информация о применении насилия над заключенным распространилась его адвокатом при помощи видеоролика.