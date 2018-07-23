Убийца и насильник девочки из Серпухова предлагал секс сокамернику

По данным СМИ, 23 июля мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания, а ночью 24 июля обнажился и стал приставать к своему сокамернику.

В деле о серпуховском маньяке стали известны новые подробности. Как оказалось, еще один случай послужил косвенным доказательством неадекватности подозреваемого. Очередной инцидент с 27-летним предположительным убийцей и насильником девочки из Серпухова произошел, когда его поместили в ИВС. Ночью мужчина разделся догола и предлагал секс соседу по камере.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник в одном из городов по Московской области близ железнодорожной станции нашли спортивную сумку с телом пятилетней девочки. Ею оказался ребенок, который пропал днем ранее. На ее теле были обнаружены следы сексуального насилия, а в области груди - рана от удара ножом. По версии следствия, он и стал смертельным для малолетней жительницы Серпухова.