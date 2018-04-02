В Ивановской области грузовик сбил и протащил за собой 85-летнюю велосипедистку

Пожилая женщина на велосипеде попала под колеса фуры. Для извлечения ее трупа спасателям пришлось приподнять грузовик.

Как сообщается, 23 июля 85-летняя пенсионерка ехала по трассе между Юрьевцем и Пучежем, рядом с селом Соболево. Там ее сбил грузовик Isuzu. Большегруз смял велосипед, а тело пожилой женщины протащил за собой еще несколько метров. Когда фура затормозила, труп велосипедистки оказался под передней балкой транспорта.

Спасатели, прибывшие на место аварии, не смогли извлечь труп пожилой женщины. Грузовик не мог ехать, группе спасателей пришлось вручную поднимать фуру, чтобы не травмировать труп велосипедистки еще сильнее. По словам местных жителей, эта дорога является одной из самых аварийных в Ивановской области.

На трассе много опасных мест, из-за чего ДТП тут не является редкостью. Полиция уже начала проверки. Причины аварии пока что не сообщаются. Правоохранители устанавливают, кто виновен в ДТП и по какой причине пенсионерка оказалась под колесами большегрузной фуры.