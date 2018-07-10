В Гренландии жителей деревни эвакуировали из-за угрожающего огромного айсберга

В сети появилось видео, на которой запечатлено, как гигантская ледяная глыба проходит у побережья. Между тем, власти встревожены, ведь волна от ее раскола может затопить селение.

На просторах популярного видеохостинга YouTube появилось видео с плывущим мимо одной из населенных деревень Гренландии айсбергом. Видео данного зрелища в сети опубликовал администратор канала FOBOS PLANET.

Как ранее сообщали СМИ, ночью с 22 на 23 июня от ледника Хельхейм откололся огромный шестикилометровый айсберг. Пока ученые начинали паниковать, что таким образом на Землю приходит глобальное потепление, льдина начала свое путешествие по океану. Из-за этого эвакуировали жителей деревни, мимо которой он держал путь.

Между тем, один из очевидцев сумел снять на видео, как угрожающий жизням айсберг томно проходил в опасной близости с деревней. Именно оно и попало в сеть. К счастью, все обошлось, и он покинул окрестности спустя примерно полчаса.