На Чукотке произошел крупный пожар в морском порту

На Дальнем Востоке произошел крупный пожар в одном из морских портов города Анадырь. Площадь возгорания составила шестьсот квадратных метров.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что в морском порту города Анадырь на Чукотке произошел крупный пожар в одном из цехов, в которых проводились ремонтные работы.

Как сообщается, общая площадь возгорания достигла более шестисот метров в квадрате. Спасателям из пожарной охраны потребовалось около часа, чтобы справиться с возгоранием.

В настоящий момент на место происшествия прибыли работники правоохранительных органов, которые выясняют причину возникновения пожара. Более детальные обстоятельства остаются неизвестными.

Наличие пострадавших или жертв никак официально не комментируется.

Напомним, что сегодня в городе Назарово Красноярского края также произошел крупный пожар в одном из жилых районов. В этом происшествии чудом никто не пострадал.