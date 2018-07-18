С Петербурга вывезли 60 килограммов опасных химических отходов

Природоохранная организация «Экострой» сообщила, что за прошлую неделю 123 жителя Санкт-Петербурга обратились в организацию, с опасением за экологическую безопасность. Из них, работникам пришлось экстренно выехать на 22 объекта.

В результате сотрудникам удалось собрать 65 килограмм опасного мусора, в том числе 60 килограмм химических отходов. Очень часто жители города пренебрегают правилами безопасности и выкидывают ртутные термометры не по назначению, а в контейнеры для сбора бытового мусора. Так коммунальщики нашли в мусорных баках на улице Гороховой 19 технических термометров. Помимо этого, сотрудники 14 раз, за указанный период, выезжали на вызовы, чтобы определить, безопасно ли проживать в определённой квартире людям. Такая необходимость возникает, в случае повреждения ртутного термометра. Также известно, что сотрудники компании «Экострой» следят за чистотой местных водоемов. Работники провели мероприятия по очистки местных водоёмов от ненужного растительного покрова. Также сотрудником удалось ликвидировать проблему загрязнения местности нефтеотходами. В период с 16 по 22 июля природоохранный комитет Санкт-Петербург обязал юридические лица выплатить штрафы за вред экологии города, общей суммой почти в 700 тысяч рублей.