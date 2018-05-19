В Санкт-Петербурге установили пустую песочницу, стоимостью в 353 тысячи рублей

Жители Санкт-Петербурга обратились с жалобой. По словам активистов в одном из дворов по улице Советской установили песочницу, но дети не могут в ней играть, так как в ней нет наполнения.

Власти города провели тендер, благодаря которому выбрали фирму, которая должна была установить игровую зону. Обещанная площадка появилась, но жителей интересует, почему за пустую песочницу в виде домика из бюджета северной столицы выделили 353 тысячи рублей, хотя сравнение цен в интернете показало, что такой же домик продают за 10 тысяч, при чём, за эту сумму рабочие согласны провести все необходимые работы для установки песочницы. Сообщается, что за всю детскую площадку власти города выложили почти 5 миллионов рублей. Хотя опять же, в интернете такая же игровая площадка стоит в два раза дешевле. Активисты города обратились в местную прокуратуру, с просьбой провести проверку, и выяснить, почему стоимость игровой зоны, и в частности песочницы, многократно превышают реальную, и при этом поставщик не выполняет свои обязанности.