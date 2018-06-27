В Краснодаре повар скончалась от приступа эпилепсии прямо на работе в кафе

Отмечается, что инцидент случился еще в понедельник, 23 июля в одном из заведений быстрого питания по улице Калинина. Прибывшие на место происшествия медики только смогли установить смерть повара, оказать помощь они не успели.

Стало известно о том, что в Краснодаре в одном из кафе скончался повар прямо во время работы. По предварительным данным, на рабочем месте у женщины случился приступ эпилепсии, а пока коллеги вызывали скорую помощь, она скончалась. Прибывшие медики не смогли оказать женщине первую помощь, они только констатировали смерть повара, точную причину смерти установят во время проведения экспертизы.

Отмечается, что по факту произошедшего ведется проверка, выясняются все обстоятельства трагедии, повлекшие за собой смерть человека.