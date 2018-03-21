В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста Дениса Суворова

Его тело с открытой черепно-мозговой травмой, которая, по версии следователе, и стала причиной смерти, нашли в понедельник, 23 июля близ Нижегородской соборной мечети.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области сообщают о случае, в ходе которого они опознали труп, найденный накануне на территории административного центра. Согласно данным, которые они предоставляют, погибшим оказался 27-летний российский журналист Денис Суворов. Он трудился при телекомпании и редакции СМИ ГТРК "Нижний Новгород".

На теле журналиста из Нижнего Новгорода обнаружены следы насильственной смерти, конкретно, в области головы. По версии следствия, ему нанесли удар неустановленным пока предметом, возможно, камнем. По факту убийства возбудили уголовное дело.