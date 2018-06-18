После прорыва дамбы в Лаосе без вести пропали сотни человек

Сегодня утром страшная трагедия произошла на юго-востоке Лаоса. В результате без крова остались тысячи человек. Спасатели уже обнаружили тела около 30 жертв.

Катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай горной провинции Аттапы на юге Лаоса. По предварительным данным сотни людей в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

На месте прорыва продолжают вести работы спасательные службы. О том, что же стало причиной внезапно хлынувшей воды, которая нанесла огромный урон ближайшим населенным пунктам, пока неизвестно. По предварительной информации, произошел прорыв дополнительной плотины дамбы. Она находилась в стадии строительства. Сначала ее прорвало в нескольких местах, после чего началось затопление.

Премьер-министр Тхонглун Сисулит отправился на место происшествия, чтобы лично контролировать спасательную операцию в районе наводнения. О возможном прорыве было известно заранее, поэтому власти смогли эвакуировать большую часть населения шести деревень. Всем, кого не успели вывезти, предложили подняться на возвышенности, где вода не сможет их достать. В течение сегодняшнего дня продолжается эвакуация оставшихся жителей. Наряду с этим ведутся поиски пропавших без вести и жертв трагедии. Уже найдены 28 погибших.

Напомним, ранее жертвами стихии стали вьетнамцы. В результате мощного тайфуна, обрушившегося на провинции Тханьхоа и Нгеан, расположенные на севере Вьетнама, погибли 10 человек, а еще 12 пропали без вести. Сейчас тайфун сбавил обороты и перешел в тропический ливень, но опасность еще есть, поэтому власти советуют соблюдать большую осторожность, а туристам рекомендуют пока воздержаться от поездок во Вьетнам.