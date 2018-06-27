На Ямале прохожие задержали насильника 11-летней девочки

На Ямале местные жители поймали насильника, пытавшегося скрыться с места преступления. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок 20 лет.







Инцидент произошел в Лабытнанги возле жилого дома. 36-летний подозреваемый набросился на 11-летню девочку и затащил её в кустарник. Сообщается, что мужчина воспользовался беспомощным состоянием несовершеннолетней и совершил в её отношении надругательства сексуального характера.

Злоумышленника заметила проходившая мимо женщина. Очевидица спугнула подозреваемого своим криком. Он начал убегать с места преступления, однако насильника задержал прохожий мужчина.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Также отмечается, что мужчина дал признательные показания. По делу происшествия возбуждено уголовное дело. Пострадавшей оказывается медицинская и психологическая помощь.