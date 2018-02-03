Полиция обвинила жительницу Хакасии в ненависти к русским из-за поста в социальной сети

Служба безопасности Хакасии обвиняют местную жительницу в призыве к насилию в отношении россиян. Поводом для обвинения стало публичное сообщение в социальной сети жительницы города Абакан.

По мнению сотрудников службы безопасности, пост девушки являлся побуждением к экстремизму и истреблению российского народа. Защитник подсудимой утверждает, что девушка не призывала ни к какому виду насилия или агрессии. Девушка - активистка, которая пытается популяризировать хакасскую культуру. В посте было изложена история, в которой местная жительница, рассказала о случае, когда в одном столичном заведении Хакасии, дети заявили, что войти туда могут только русские. Видимо, девушку зацепила фраза детей. Обвиняемая отрицает свою вину, утверждая, что пост был опубликован в связи с её общественными обязанностями. Но после проведения экспертизы, специалисты заявили, что в публичном сообщении девушка пыталась призвать жителей Хакасии к насилию по отношениям к русским.