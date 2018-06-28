Выброшенного на берег Таганрогского залива дельфина попытались зажарить неизвестные

Обезображенное тело животного в Ростовской области обнаружили местные жители. На трупе видны многочисленные ожоги. Предполагается, что дельфина хотели пожарить.

Отдых горожан сегодня омрачила страшная находка. У Таганрогского залива на берегу обнаружили труп дельфина. Тело животного было покрыто страшными ожогами. Неизвестная природа повреждений шокировала жителей. Однако вскоре причина жутких ожогов была установлена.

Оказалось, таганрожцы, обнаружив труп, попытались зажарить дельфина, как шашлык. Но по какой-то причине, уже причинив животному вред, отказались его есть. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего же действительно погиб дельфин. Высказываются предположения, что ему не подошла среда обитания.

Млекопитающее принадлежало к виду Азовских дельфинов. Они занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Дельфины этого вида очень теплолюбивы, зиму проводят у берегов Крыма, а когда погода смягчается, приплывают в Азовское и Мраморное моря. Резких похолоданий животные не выдерживают.

Отмечается, что ростовчане не раз наблюдали дельфинов в Дону. Эксперты отмечают, что млекопитающие действительно иногда случайно заплывают туда. Но поскольку речная среда непригодна для их обитания, они гибнут.

Выбросы дельфинов на берег перестали быть редкостью. В июле прошлого года на берег Таганрогского залива выбросило труп животного. Горожане пришли в ужас от вида обезображенного тела дельфина. Причины гибели млекопитающего не установлены