В Москве во время операции по интимной пластике умерла женщина

39-летняя гражданка Киргизии легла под нож хирурга в клинике с названием "Асклепий", которая расположена в Варсонофьевском переулке, чтобы совершить изменение половых губ. Смерть последовала после укола лидокаина.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области сообщают о случае, в ходе которого в одной из клиник административного центра во время операции по интимной пластике умерла женщина. Согласно информации, которую они передают, инцидент был зафиксирован ближе к вечеру в понедельник, 23 июля.

Подробнее о случившемся рассказала сотрудница СК Москвы Юлия Иванова. Согласно ее словам, погибшей было 39 лет, она подписала договор на хирургическое вмешательство с клиникой "Асклепий". В указанный выше день операция началась. 66-летняя сотрудница лечебного учреждения сделала ей укол такого препарата как лидокаин, после чего в течение непродолжительного времени она скончалась.