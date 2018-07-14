В результате крупного ДТП на Алтае с участием семи автомобилей пострадало 7 человек

В Алтайском крае произошла страшная авария с участием пяти легковых машин и двух грузовиков.

ДТП случилось сегодня утром на 340 километре федеральной трассы М-52 на Чуйском тракте, на повороте на населенный пункт Шубенка Зонального района.

По словам очевидцев, водитель грузовика Scania не справился с управлением и, зацепив движущийся микроавтобус, задел еще четыре легковых автомобиля и один грузовой.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, бригады скорой помощи и представители спасательных служб. Все обстоятельства и причины аварии уточняются. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения Алтайского края для оказания помощи. Спасатели продолжают работу. По предварительным данным, пострадали 7 человек. Сведений о погибших пока не поступало. Спецслужбы ликвидируют последствия ДТП.

Это не первая крупная авария на Алтае за лето. Напомним, несколько недель назад произошло страшное ДТП, которое напомнило многим сцены из фильма ужасов «Пункт назначения». Участниками аварии стали 6 машин: два грузовика и четыре легковых. Большие повреждения получил автомобиль марки «Тойота». По словам свидетелей, машину смяло «в лепешку». Двое погибли на месте.