Вы все – фейк: в Париже скончалась одна из основательниц Femen

Оксане Шачко был 31 год, во Франции активистка движения Femen общалась с «парижской богемой». На месте гибели феминистки обнаружили записку.

23 июля в Париже умерла Оксана Шачко, которая в 2008 году вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко создали украинское движение, защищающее права женщин. Это движение позже стало международным. Девушки из Femen известны своими акциями протеста, которые те организовывают во многих странах. «Изюминкой» движения является то, что девушки протестуют в оголенном виде, прикрывая грудь надписями или провокационными наклейками.

Оксана Шачко родилась в украинском городе Хмельницкий. В Париже девушка продолжала заниматься движением в поддержку женщин и писала картины. Со слов Анны Гуцол, которая подтвердила факт гибели Шачко, рядом с трупом девушки была найдена записка. «Вы все – фейк», - заявила в записке Оксана Шачко перед своей гибелью. Такое послание она адресовала «парижской богеме».

Как пишут друзья Шачко, девушка умерла в результате самоубийства. Ее тело сейчас отправили на экспертизу, точные причины смерти будут известны позже. За последние 2 года она дважды хотела скончаться.