Подозреваемые в убийстве Тена выдали орудие преступления

Отмечается, что они полностью признались в нападении и убийстве, а также даже показали место, где спрятали орудие убийства. Расследование по факту произошедшего продолжается.

Буквально недавно в ходе очередного допроса оба подозреваемых по делу убийства фигуриста Дениса Тена признались в том, что совершили преступление. Они также выдали главные вещественные доказательства, показав следователям место, где спрятали нож, которым наносили смертельные удары. Холодное оружие уже изъяли и приобщили к делу, также удалось установить, кто именно из двух подозреваемых наносил смертельные удары.

Неожиданно в деле появились и очевидцы преступления, которые также дали показания. Они опознали задержанных, в скором времени материалы дела будут переданы в суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ Казахстана удалось выяснить новые шокирующие факты убийства 25-летнего фигуриста. Как оказалось, одного из подозреваемых отпустила полиция за несколько дней до убийства Тена. Отмечается, что его смерти можно было бы избежать.