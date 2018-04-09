В ЕАО дети жестоко избили 5-летнего мальчика: ребенок в коме

«Думали, что напал зверь», - рассказали врачи, шокированные множеством травм ребенка. В больницу мальчик попал уже в состоянии комы.

Как стало известно, в поселке Лукаши Еврейской автономной области был жестоко избит 5-летний мальчик. Его доставили в больницу Биробиджана.

В причастности к избиению мальчика подозреваются двое детей. По данным СМИ, нанести столь жестокие травмы 5-летнему мальчику могли 10-летний ребенок и 5-летняя девочка. Старший мальчик учится на дому и является также учеником школы с коррекционной программой.

Увечья, предполагает полиция, были нанесены при помощи палок, металлических прутьев и, возможно, камней. По факту жестокого избиения 5-летнего мальчика уже возбуждено уголовное дело.

У пострадавшего врачи выявили ряд серьезных повреждений. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множество переломов височной и лобной кости. На голове ребенка было много рваных ран, у потерпевшего большая кровопотеря. Врачи были поражены состоянием избитого, мать мальчика находилась в состоянии шока.