"Подходящее" место: в Башкирии произошла страшная авария возле кладбища

Вчера вечером между деревней Кужаново и селом Аскарово в Абзелиловском районе произошла жуткая авария. Автомобили столкнулись почти напротив Южного кладбища.

ДТП случилось на 12 километре дороги Аскарово-Кужаново. Участниками аварии стали две машины: Lada Kalina и Kia Cerato.

Лобового столкновения избежать не удалось. Удар был настолько сильный, что один из автомобилей вылетел в кювет. Как потом выяснилось, это был Kia Cerato. Обе машины получили сильные механические повреждения. Как сообщают свидетели, Lada Kalina оказалась «полностью разбита». Причины ДТП пока не сообщаются.

На место аварии прибыли представители правоохранительных органов и спасательных служб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пытаясь установить все обстоятельства и причины аварии. Погибших нет. Один человек пострадал серьезно. Он оказался зажат в салоне. Бригадам врачей и спасателей пришлось приложить много усилий, чтобы вызволить мужчину. Что касается водителей, то их обоих, по словам очевидцев, пришлось госпитализировать.

Аварии в таком "подходящем" месте, как кладбище, случаются не часто, но все же происходят. Напомним, в прошлом месяце в Барнауле ДТП возле кладбища спровоцировала пенсионерка. Она внезапно выбежала на дорогу, из-за чего нескольким машинам пришлось резко останавливаться. Это привело к неизбежному столкновению. Женщина не пострадала.