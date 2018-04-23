Пьяный лихач гонял по тротуарам и чуть не сбил людей в Пермском крае

Вечером 23 июля полиция устроила погоню в стиле GTA за пьяным водителем на "ВАЗ-2115". В сеть слили видео его поездки и задержания.

Сотрудники Главного управления ГИБДД РФ по Пермскому краю сообщают о случае, в ходе которого на территории города Добрянка пьяный лихач гонял по тротуарам и чуть не сбил людей. Согласно информации, которую они передают, инцидент был зафиксирован вечером в понедельник. Молодой мужчина решил покататься по центру города, однако сел за руль в нетрезвом виде, что и привело к нарушениям.

Местные жители, которые наблюдали за его ездой, вызвали сотрудников правопорядка. Им удалось задержать лихача, хотя тот и пытался сбежать на своем автомобиле. При задержании оказалось, что ему 25 лет. Объяснять причины своего поведения его забрали в местный полицейский участок.