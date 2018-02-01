В Сети создали петицию против живодерки, зарубившей котенка топором

Против живодерки и ее сестры, снимавшей все происходящее на видео, высказался и Рамзан Кадыров. Более 8 000 россиян уже подписали петицию.

Накануне общественность была повергнута в шок от инцидента, случившегося в Алтайском крае. Юная девушка разрубила котенка топором, а ее сестра сняла все это на видео. Происходящее сестры комментировали со смехом, не скрывая радости от случившегося. Сеть моментально отреагировала на вопиющий инцидент.

На сайте change.org уже появилась петиция против девушки, которая убила беззащитного котенка. Свой голос и желание привлечь живодерку к ответственности выразили уже более 8 000 россиян. Пользователи Сети уже нашли живодерок и выяснили, как их зовут. По данным СМИ, сестры, которые убили котенка топором, являются дочерями главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского край. Отец девушек уже удалил все свои аккаунты в соцсетях, написав перед этим, что он и его семья «в шоке».

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, девушки, которые убили котенка, не имеют материнского инстинкта. Он шокирован тем, что живодерством занимались юные представительницы женского пола. Кадыров надеется, что живодерки понесут наказание. По данным СМИ, на живодерок уже написали заявления в МВД и СК, полиция уже начала проверки.