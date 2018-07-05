В Бельгии из-за поломки экстренно остановился реактор АЭС

Вчера произошла автоматическая остановка деятельности реактора самой мощной в Бельгии атомной электростанции. Сообщается, что экстренно прекращена работа второго реактора станции Tihange.

Система автоматически остановила все процессы на реакторе из-за технической поломки, однако, администрация сообщает, что поломки произошли в неядерной части станции, значит, никакой вред человечеству и природе АЭС не принесёт. Сообщается, что поломка произошла из-за затруднений подключения к высоковольтной сети. На данный момент не известно, когда реактор снова введут в строй. В начале текущего месяца на третьем реакторе этой же АЭС были найдены дефекты. Данная станция обеспечивает электричеством около 52% территории Бельгии. В стране есть ещё одна атомная электростанция Doel, однако с сентября прошлого года на одном из её энергоблоков ведутся профилактические мероприятия. А тем временем активисты Бельгии и соседних стран собрали уже более 500 тысяч голосов, люди требуют закрыть станции. АЭС эксплуатируются более 30 лет, власти Бельгии планируют закрыть их через 5 лет, однако, местные жители опасаются, что станции не смогут работать так долго, и за этот период некоторые регионы Бельгии могут стать подобием Чернобыля.