В Подмосковье горят торговые ряды на площади 600 квадратных метров

Пожар начался утром 24 июля, тушением огня уже занимается 32 спасателя.

Как сообщили в управлении МЧС по региону, в Подмосковье загорелись торговые ряды. Возгорание случилось в городе Монино Щелкинского муниципального района. По данным, пожар начался на Железнодорожной улице.

Огонь уже охватил 600 квадратных метров. Причины возгорания пока что не известны. Информация о возможных пострадавших не сообщается. По данным, никто не пострадал. Однако, более точная информация станет известна позже, после того как в официальных ведомствах дадут развернутые комментарии о случившемся.