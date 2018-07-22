В деле о госизмене «Роскосмоса» задержано двое подозреваемых. Одним из них стал научный сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. Имя второго правонарушителя не сообщается.

Как известно, 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был задержан 20 июля в собственном доме. Подозреваемого поместили в ФСБ СИЗО-2 «Лефортово». По данным сотрудников СИЗО, случай госизмены является пятым с мая текущего года. Информация о личности, месте работы и местонахождении второго задержанного отсутствует. Представители следственного комитета сообщают, что по местам проживания подозреваемых найдены документы, заинтересовавшие расследование.

Напомним, что представители СК проводят обыски кабинетов сотрудников «Роскосмоса» в связи с делом 2013 года. Сообщается, что учреждение обвиняют в утечке секретной информации по разработке гиперзвуковых летальных аппаратов за рубеж.