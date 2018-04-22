В Китае туристы забросали панду камнями

В одном из китайских заповедников туристы пытались расшевелить панду, бросая в неё камни. Четверо из них попали в черный список без права посещать зону заповедника.



Инцидент произошел в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Возле вольера, в котором обитает бамбуковый медведь, столпились двадцатьчеловек. Сначала посетители заповедника пытались расшевелить панду криками. Это не дало желаемого результата. Туристы начали закидывать панду камнями, чтобы животное развлекло их.

Четверо посетителей, нарушивших правила, были удалены с территории заповедника. Впредь туристам запрещено посещать природный комплекс. По данным сотрудников заповедника, панда не пострадала.

Напомним, что вид бамбукового медведя относится к редким животным. Панда занесена в международную Красную книгу. По словам специалистов, в мире осталось две тысячи животных данного вида.