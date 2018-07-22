СМИ: Убийства фигуриста Дениса Тена можно было избежать

СМИ удалось выяснить новые скандальные подробности о убийстве Дениса Тена. Отмечается, что за несколько дней до убийства полиция отпустила одного из убийств фигуриста.

Как стало известно, в Казахстане журналисты решили разобраться в страшном убийстве 25-летнего фигуриста Дениса Тена, который погиб 19 июля. Он получил смертельное ножевое ранение во время драки с двумя нападающими, которые хотели украсть зеркала с его машины. Он умер в больнице, а подозреваемые сознались в содеянном.

Журналисты решили провести собственное расследование и выяснили, что убийства фигуриста можно было избежать, если бы не полицейская ошибка. Как оказалось, буквально на 8 дней до трагедии полиция отпустила одного из обвиняемых в убийстве Тена. Тогда его задержали за мелкую кражу, но затем его отпустили до начала суда, который был назначен на 20-е числа июля.

Злоумышленника выпустили под подписку, но он нарушил запрет, уехал и продолжил воровать в Алма-Аты, где и напал на фигуриста Дениса Тена.