ФСБ подозревает Роскосмос госизмене

Сотрудники ФСБ провели обыск кабинетов Центрального научно-исследовательского института машиностроения и офиса директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации. Следственная группа собирает данные, касающиеся государственной измены 2013 года.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин создал специальную комиссию, которой удалось выяснить причину проведения обысков. Как сообщают её представители, сотрудники ФСБ расследуют дело о госизмене 2013 года.

В ФСБ заявили, что обыски проводятся в связи с информацией о секретных разработках в области гиперзвука, которые попали руки к сотрудникам иностранных организаций. Представители службы безопасности проверили специалистов ЦНИИмаша, подозреваемых в контактах с зарубежными спецслужбами.