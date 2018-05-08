Пенсионерке пробило голову ковшом мусоровоза‍ во время поездки в автобусе Воронежа

Пожилая женщина находилась в одном из городских автобусов, который следовал по рейсу номер 113. Тогда окно рядом с ней пробил ковш и краем задел ей голову, так что она сильно покалечилась.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Воронежской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре пенсионерке пробило голову ковшом мусоровоза‍. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован в утреннее время 23 июля. Все произошло во время поездки пострадавшей на одном из маршрутных автобусов Воронежа.

После того, как произошел данный несчастный случай, в сети стали появляться видеозаписи, на которых были запечатлены его последствия. В основном, авторы видео - водители, которые объезжают рядом место ДТП. Свои комментарии также предоставили очевидцы, которые отметили, что все произошло неожиданно, а в правоохранительных органах отметили, что авария вызвана техническими неполадками мусоровоза. Ковш был приведен в движение самовольно, а не из-за плохого управления человеком.

Тем не менее, следователи пока не выдвигают конкретных версий по поводу того, по каким причинам все произошло. Пострадавшая была госпитализирована и до сих пор находится в госпитале. Ее состояние оценивается как тяжелое.