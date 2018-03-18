В Энгельсе мужчина разбился, доказывая управляющей компании аварийность своего балкона

Для того, чтобы доказать аварийность своего балкона, мужчине пришлось его раскачать. Это закончилось трагедией. Как стало известно, в пятницу, 20 июля, в Энгельсе Саратовской области скончался мужчина, рухнув с четвертого этажа.

Инцидент произошел в доме № 58 по улице Колотилова. Отмечается, что в этот дом пришли представители управляющей компании, которых вызвал один из жильцов, проживающий на четвертом этаже. Он рассказал о том, что его балкон является довольно опасный и может обрушиться в любой момент.

Представители УК усомнились в его словах, потому мужчина решил доказать их правдивость. Для этого он вышел на балкон и принялся его раскачивать, что показало шаткие конструкции. Внезапно произошло то, чего никто не ожидал. Мужчина сорвался вниз, прямо вместе с балконом, в результате чего разбился насмерть.

Власти города инициировали проверку по факту произошедшего, полиции предстоит выяснить, есть ли в ЧП какие-то признаки преступления.